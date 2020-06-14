Защита Вашингтона Нацгвардией США в ходе протестов может обойтись в $21,1 млн

США 14 июня 2020 19:32 (UTC+04:00)
Защита Вашингтона Нацгвардией США в ходе протестов может обойтись в $21,1 млн

Использование сил Национальной гвардии США для поддержания порядка в Вашингтоне в ходе протестов, вспыхнувших после гибели в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, вероятно, обойдется в $21,1 млн. Такую предварительную оценку расходов приводит в воскресенье бюро Нацгвардии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что указанная сумма расходов соответствует положению дел на 12 июня. По данным телекомпании, траты включают мобилизацию бойцов из 11 американских штатов, а также использование Национальной гвардии Вашингтона для сохранения порядка в столице США.

Министр армии Райан Маккарти 8 июня заявил, что бойцы Национальной гвардии США, переброшенные в Вашингтон из других штатов в связи с акциями протеста, вернутся домой к 9 июня после того, как с соответствующим распоряжением выступил президент США Дональд Трамп.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

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