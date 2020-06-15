Помпео встретится с представителями Китая
Госсекретарь США Майк Помпео планирует встретиться с китайскими официальными лицами на Гавайях в начале недели, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников и одного западного дипломата, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
По их данным, Помпео обсудит широкий круг вопросов в ходе встреч, которые пройдут на военно-воздушной базе Хикем. Отмечается, что госсекретарь будет находиться на Гавайях около суток.
Источники не сообщили телеканалу, с кем конкретно Помпео встретится, и заявили, что не планируют брать с собой репортеров. Западный дипломат добавил, что госдеп держит планы в тайне.
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