Помпео встретится с представителями Китая

США 15 июня 2020 04:05 (UTC+04:00)
Помпео встретится с представителями Китая

Госсекретарь США Майк Помпео планирует встретиться с китайскими официальными лицами на Гавайях в начале недели, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников и одного западного дипломата, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По их данным, Помпео обсудит широкий круг вопросов в ходе встреч, которые пройдут на военно-воздушной базе Хикем. Отмечается, что госсекретарь будет находиться на Гавайях около суток.

Источники не сообщили телеканалу, с кем конкретно Помпео встретится, и заявили, что не планируют брать с собой репортеров. Западный дипломат добавил, что госдеп держит планы в тайне.

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