Федеральные власти США планируют возобновить смертную казнь впервые с 2003 года

США 16 июня 2020 07:42 (UTC+04:00)
Федеральные власти США планируют возобновить смертную казнь впервые с 2003 года

Генеральный прокурор США Уильям Барр распорядился привести в исполнение смертные приговоры четырех преступников, осужденных на федеральном уровне. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в пресс-релизе американского Минюста, опубликованном в понедельник.

"Четыре убийцы, даты казни которых были установлены сегодня, прошли через полное судебное разбирательство в соответствии с нашей конституцией и законами. Мы обязаны жертвам этих ужасных преступлений и их семьям привести в исполнение приговор, вынесенный нашей системой правосудия", - приводятся слова Барра на сайте ведомства.

В пресс-релизе сообщается, что речь идет о четырех преступниках, приговоренных к смерти за убийство детей. Двое из них также были признаны виновными в изнасиловании несовершеннолетних. Казни осужденных назначены на середину июля и конец августа 2020 года.

По сведениям газеты The Washington Post, последний раз американские федеральные власти приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор действовал своего рода неофициальный мораторий из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций. Несмотря на перерыв в применении смертной казни на федеральном уровне, высшая мера наказания в США применялась в последние годы на уровне властей штатов.

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