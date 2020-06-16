В США мужчина пострадал при стрельбе во время протестов

США 16 июня 2020 12:19 (UTC+04:00)
В США мужчина пострадал при стрельбе во время протестов

Мужчина пострадал в результате стрельбы, начавшейся в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико) во время акции протеста. Сообщение об этом размещено в ночь на вторник на странице местной полиции в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Полиция Альбукерке расследует инцидент со стрельбой <...>. Стрельба началась во время акции протеста. Один мужчина получил огнестрельное ранение и доставлен [в больницу]", - говорится в тексте.

Отмечается, что пострадавший находится в критическом, но стабильном состоянии. Полиция задержала нескольких протестующих, которые, вероятно, причастны к инциденту и у которых при себе было огнестрельное оружие.

По данным газеты The New York Times, акция, во время которой началась стрельба, была связана с памятником испанскому конкистадору Хуану де Оньяте (1550-1626). Протестующие требовали снести монумент.

Очередная волна борьбы с памятниками политическим деятелям прошлого началась в США на фоне массовых протестов против расизма и полицейского произвола в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в операции сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявлены обвинения.

Акции протеста зачастую перерастали в беспорядки и грабежи. В некоторых случаях вандалы портили монументы, установленные в честь деятелей Конфедерации, которая объединяла штаты рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США (1861-1865). Кроме того, были снесены несколько памятников мореплавателю Христофору Колумбу.

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