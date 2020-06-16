Трамп подписал указ о реформе полиции

США 16 июня 2020 21:04 (UTC+04:00)
Трамп подписал указ о реформе полиции

Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции. Трансляцию церемонии из Розового сада Белого дома вели американские телеканалы. Документ обязывает принять более строгие правила применения силы стражами порядка, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В указе уделяется приоритетное внимание выделению федеральных грантов на подготовку сотрудников правоохранительных органов, чтобы поощрить использование стражами порядка практики мирного разрешения конфликтов. При этом власти будут рассматривать жалобы на применение полицейскими силы. Нововведения призваны улучшить обмен информацией между госструктурами, чтобы в том числе не принимать на работу в полицию людей без полной проверки их биографии.

"Это большой шаг, который раньше не предпринимался", - сказал Трамп.

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