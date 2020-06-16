Трамп согласился в Twitter сам с собой
Президент США Дональд Трамп в Twitter согласился сам с собой, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".
«Молчаливое большинство сильнее, чем когда-либо!», — написал Трамп.
После этого президент ответил на свой же твит: «Это так!».
Трамп с начала своей предвыборной компании в 2016 году активно использует Twitter для выражения взглядов. Недавно президент обновил личный рекорд по суточному количеству твитов, написав около 200 сообщений.
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