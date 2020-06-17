США поддерживают мирное урегулирование ситуации между Китаем и Индией

Соединенные Штаты поддерживают мирное урегулирование ситуации между Китаем и Индией в связи с произошедшими столкновениями в Восточном Ладакхе между пограничниками двух стран, в результате которых погибли 20 индийских солдат. Об этом сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в Госдепартаменте в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию, передает Trend.

"Мы внимательно следим за ситуацией между индийскими и китайскими силами вдоль линии фактического контроля [в Ладакхе и Сиккиме]. <...> И Индия, и Китай выразили желание деэскалации, и мы поддерживаем мирное разрешение нынешней ситуации", - отметил дипломат.

Ситуация в пограничных районах союзной территории Ладакх обострилась после того, как в начале мая на одном из участков границы произошло несколько рукопашных схваток с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 военнослужащих с обеих сторон тогда получили ранения. Индия заявляла, что китайские военнослужащие препятствуют нормальному патрулированию вдоль разделяющей две страны линии фактического контроля в Ладакхе и Сиккиме. Пекин, в свою очередь, утверждает, что эскалация напряженности между военными двух стран вызвана вторжением индийских солдат на китайскую территорию.