СМИ: в Техасе произошла стрельба в торговом центре

Стрельба произошла во вторник вечером в торговом центре Galleria Dallas в городе Даллас (штат Техас). Об этом сообщила газета The Dallas Morning News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям газеты, более 10 полицейских автомобилей в 18:45 по местному времени (03:45 17 июня GMT+4) выехали на место стрельбы в ТЦ.

Информации о деталях происшествия и возможных жертвах стрельбы пока не приводится.