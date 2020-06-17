СМИ: в Техасе произошла стрельба в торговом центре
Стрельба произошла во вторник вечером в торговом центре Galleria Dallas в городе Даллас (штат Техас). Об этом сообщила газета The Dallas Morning News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По сведениям газеты, более 10 полицейских автомобилей в 18:45 по местному времени (03:45 17 июня GMT+4) выехали на место стрельбы в ТЦ.
Информации о деталях происшествия и возможных жертвах стрельбы пока не приводится.
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