В США сравнили число жертв коронавируса с потерями армии в Первой мировой

Число жертв коронавируса в США превысило потери американской армии в Первой мировой войне. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, сообщает Associated Perss.

Как отмечает агентство, по официальным данным, потери США во время Первой мировой составили 116 516 человек. В то время как от коронавируса в Соединенных Штатах скончались 116 917 человек.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, США по-прежнему занимают первое место по числу зараженных коронавирусом: 2 136 043. Более 583,5 тысячи излечились. Наибольшее число смертей зарегистрировано в штате Нью-Йорк (30 909).

16 июня число зафиксированных случаев коронавируса в мире за все время превысило восемь миллионов. По последним данным, в мире заражены 8 155 266 человек. Более 441 тысячи умерли, еще 3,9 миллиона излечились.