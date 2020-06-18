Трамп продлил на год санкции в отношении КНДР

Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год режим односторонних санкций против КНДР. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-службы Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о продлении так называемого режима чрезвычайного положения в отношении Пхеньяна, который предусматривает сохранение рестрикций, введенных на основании целого ряда президентских указов, подписанных в 2008, 2010, 2011, 2015, 2016 и 2017 годах. Принятые тогда Вашингтоном меры были нацелены на предотвращение распространения Пхеньяном оружия массового уничтожения и средств его доставки.

"Риски распространения ядерных материалов на Корейском полуострове, действия и политика правительства КНДР продолжают представлять угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. В связи с этим <...> я продлеваю на один год режим национального чрезвычайного положения по отношению к Северной Корее", - приводит пресс-служба слова Трампа.