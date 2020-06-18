Трамп не исключил, что Китай намеренно допустил распространение коронавируса по миру
Президент США Дональд Трамп допускает, что китайские власти могли специально не предпринимать более активных мер по предотвращению распространения нового коронавируса в другие страны. Об этом американский лидер заявил в интервью журналистам газеты The Wall Street Journal, которое было опубликовано в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Есть вероятность, что это было преднамеренно", - сказал Трамп. По его версии, Пекин таким образом якобы мог пытаться нанести ущерб экономике ряда других государств. Трамп напомнил в связи с этим, что экономическая ситуация в США до начала пандемии была очень благоприятной.
Президент США признал, что разведывательные службы не получали каких-либо сведений, которые могли бы подтвердить эту версию. Как отмечается в публикации, по мнению Трампа, более вероятно, что китайские власти допустили некие ошибки в борьбе с распространением вируса.
Говоря о возможности того, что китайская сторона специально не препятствовала распространению вируса в другие страны, Трамп отметил: "Я не думаю, что они бы сделали такое". "Но нельзя знать наверняка. Это нанесло ущерб", - добавил он.