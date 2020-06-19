Минфин США расширил санкционные списки по Венесуэле

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в четверг трех граждан Мексики, восемь компаний и два нефтяных танкера в санкционные списки по Венесуэле. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Вместе с тем из перечня были исключены два судна и две компании.

Как указывается в тексте, попавшие под санкции компании и частные лица пытались "обойти американские санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы". "Нелегитимный режим [венесуэльского президента Николаса] Мадуро создал секретную группу, пытавшуюся обойти санкции, которую министерство финансов смогло выявить. США продолжат неустанно преследовать тех, кто пытается обойти санкции и расхищает природные ресурсы Венесуэлы за счет народа этой страны", - приводятся в заявлении слова заместителя министра финансов Джастина Музинича.

Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.