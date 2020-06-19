В США заявили, что не оказывают военную помощь Правительству национального согласия Ливии

Соединенные Штаты не предоставляют в настоящее время Правительству национального согласия (ПНС) Ливии никаких видов военной помощи. С таким заверением выступил в четверг на телефонном брифинге для группы журналистов, командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы в данный конкретный момент ничего не предоставляем", - заявил этот военачальник, отвечая на вопрос о том, получает ли ПНС от Вооруженных сил США разведывательную информацию какого бы то ни было рода.

Комментируя политику России и Турции в отношении Ливии, Харригиан выразил уверенность в том, что Москва и Анкара предпринимают усилия, чтобы не допустить прямого столкновения своих интересов в этой североафриканской стране, и стремятся найти взаимовыгодные решения. "За этим очень интересно наблюдать. Сказал бы, что нет никакого желания устраивать [конфликт в формате] "государство на государство". И они не стремятся к эскалации. Мне кажется, они хотят добиться такого развития событий, при котором у кого-то [в Ливии] будет достаточно территории, чтобы вести какие-то дипломатические дискуссии с целью выйти на <...> выигрышную для обеих сторон ситуацию. И я не знаю, как она будет выглядеть", - отметил генерал. По его оценке, России и Турции удается обеспечивать между собой деконфликтацию в Ливии.

Харригиан также утверждал, что внешняя поддержка Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара рассинхронизирована. "Все эти операции в целях поддержки Хафтара, по моему мнению, не очень хорошо синхронизированы", - сказал командующий американскими ВВС в Европе и Африке.

"Из-за этого отсутствия синхронизации вы видите эффективные усилия ПНС по продвижению дальше на восток [Ливии], - полагает Харригиан. - В связи с этим Хафтар сейчас оказался в сложной ситуации".