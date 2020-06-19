Apple намерена вновь закрыть ряд магазинов в США из-за коронавируса

Американская корпорация Apple намерена опять закрыть ряд своих магазинов в нескольких штатах из-за того, что на их территории после отмены части санитарных мер снова быстро растет число заразившихся новым коронавирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

Как оно отмечает, речь, в частности, идет об 11 магазинах в штатах Аризона, Северная и Южная Каролина, а также Флорида. Их работа недавно была возобновлена после приостановки, вызванной пандемией.

Власти указанных штатов уже приступили к снятию или ослаблению санитарных мер. После этого на их территории зафиксировали повышение скорости распространения инфекции.

В общей сложности у Apple более 500 магазинов по всему миру. Около 270 из них находятся в США.

Акции Apple после публикации информации о закрытии магазинов упали в цене на фондовых торгах в США. Их стоимость сократилась на $2,68 (0,76%), до $348,91.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 2,19 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 118 тыс. человек.