В США отказались от названия эскимо, чтобы не обижать эскимосов

Американская компания Dreyer's решила сменить название своего фирменного эскимо, чтобы не унижать эскимосов - группу коренных народов, проживающих на территориях Гренландии, канадского Нунавута, Аляски и восточных районов Чукотского автономного округа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

Она ссылается на Элизабелл Маркес - главного маркетолога Dreyer's, являющейся дочерней компанией швейцарской Nestle. "Мы привержены делу достижения расового равноправия и считаем данный термин уничижительным", - отметила она, имея в виду сладкий десерт Eskimo Pie, представляющий собой слой мороженого, заключенный с двух сторон в корж и политый шоколадом.

По данным газеты, данный товар был придуман в 1920 году Кристианом Нелсоном и кондитером Расселом Стовером. Они запатентовали свое изобретение в 1922 году, а потом продали предприятие на волне роста популярности мороженого в США. Предприятие было куплено Dreyer's в 2007 году. В логотипе и рекламе продукта используется образ мальчика в меховой кухлянке - глухой одежде эскимосов, состоящей из штанов, рубашки без ворота и шапки.

Подобные изменения с торговой маркой в рамках борьбы с дискриминацией уже происходили ранее. В частности, такая судьба постигла пропаренный рис Uncle Ben's компании Mars и сироп для блинчиков Aunt Jemima производителя прохладительных напитков PepsiCo. Стриминговый сервис HBO Max временно удалил из каталога доступных для просмотра фильмов оскароносную картину "Унесенные ветром" (Gone with the Wind, 1939). Экранизацию одноименного романа Маргарит Митчелл позднее решили вернуть в каталог, но уже с примечанием о необходимости учитывать исторический контекст и подробным разбором сомнительных фрагментов.