NYT: Минюст США сменил прокурора, который вел дело помощников адвоката Трампа

США 20 июня 2020 07:28 (UTC+04:00)
NYT: Минюст США сменил прокурора, который вел дело помощников адвоката Трампа

Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры, в пятницу сменило прокурора Южного округа штата Нью-Йорк Джеффри Бермана, который занимался делом помощников Рудольфа Джулиани, личного адвоката американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила в своей электронной версии газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, Берман был снят с должности без предварительного уведомления. Трамп намерен выдвинуть на пост прокурора Южного округа штата Нью-Йорк Джея Клейтона, который является председателем федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США, отмечает издание. Клейтон входит в состав коллегии адвокатов города Нью-Йорка и столицы страны, он преподавал на факультете права Университета штата Пенсильвания.

Берман вел дело Льва Парнаса, Игоря Фрумана, Андрея Кукушкина и Дэвида Коррейи. По данным прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк, упомянутые четверо лиц нарушили законы, которые запрещают привлекать иностранные средства для финансирования предвыборных кампаний в США. Кроме того, они якобы выступали в роли подставных лиц в рамках проведения лоббистских кампаний. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре 2019 года начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на украинского президента Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в этом году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа, который в итоге был оправдан.

Байден сейчас является единственным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре в США президентских выборах.

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