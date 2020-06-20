Еще несколько человек заразились коронавирусом на авиабазе США на севере Японии
Еще несколько человек заразились коронавирусом на авиабазе США Мисава в северной японской префектуре Аомори. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на странице базы в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как в нем отмечается, случаи заражения выявлены у военнослужащих, которые прибыли на базу 15 июня. Они не покидали территорию военного объекта и в настоящее время находятся на изоляции. Информация об их численности не приводится.
17 июня авиабаза распространила заявление о выявлении случаев инфицирования среди летчиков, которые также прибыли на объект 15 июня. По данным телеканала NHK, речь шла о трех заразившихся.
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