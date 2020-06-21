Трамп введет новые ограничения на рабочие визы в США
Президент Дональд Трамп заявил, что в течение нескольких дней объявит о введении новых ограничений на визы, чтобы сократить въезд на территорию страны числа иностранных рабочих, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Мы собираемся объявить что-то о визах завтра или послезавтра", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
В ответ на вопрос о том, будут ли какие-либо исключения из новых визовых правил, президент сказал, что их будет очень мало, и пояснил: "Они нужны для большого бизнеса, где есть определенные люди, которые приезжают на длительное время, но исключений очень мало, и они будут довольно жесткими".
Вместе с тем Трамп отказался конкретизировать информацию.
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