Пять человек тяжело ранены при стрельбе в Техасе
Пять человек получили серьезные ранения при стрельбе в столице американского штата Техас — Остине, сообщает местная служба скорой помощи на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным скорой помощи, все пострадавшие имеют серьезные ранения, которые могут быть опасны для жизни.
В полиции Остина рассказали, что стрельба произошла на 7-й улице. В настоящее время на месте происшествия проводится расследование.
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