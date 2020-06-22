Moody's подтвердило рейтинг США на уровне "Aaa" со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента США на уровне "Aaa" со стабильным прогнозом. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в сообщении агентства.
"Подтверждение рейтинга подкреплено исключительной экономической силой США, высокой институциональной и управленческой силой, уникальной ролью доллара, а также рынка казначейских облигаций США в мировой финансовой системе", — отмечает Moody's.
В то время как пандемия коронавируса создала проблемы для американской экономики, Moody's ожидает, что экономика США со временем восстановится, а кредитный профиль будет оставаться устойчивым к шоку.
Стабильный прогноз отражает мнение агентства о том, что разнообразие, динамизм и конкурентоспособность экономики США, а также статус доллара в качестве международной резервной валюты и большой объем казначейского рынка будут и впредь компенсировать растущее фискальное давление.
США являются крупнейшей в мире экономикой и центром мировой торговли и финансов. Агентство отмечает, что исключительная экономическая мощь страны основана, в том числе, на диверсификации ее экономики, а также продемонстрированной устойчивости к потрясениям.
Moody's ожидает, что в среднесрочной перспективе экономика США продолжит расти быстрыми темпам, после того, как пройдет шок от пандемии коронавируса.