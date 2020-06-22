В ООН считают, что 2020 год может войти в пятерку самых теплых в истории наблюдений

2020 год, скорее всего, войдет в первую пятерку самых теплых лет в истории систематических наблюдений за погодой и климатом. С таким прогнозом выступила Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Минувший май стал самым теплым в истории наблюдений за погодой и климатом, а период с января по май занял вторую строчку в списке самых теплых, уступив лишь первым пяти месяцам 2016 года, отметила ВМО в опубликованном в Женеве информационном бюллетене со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Службу ЕС по изменению климата "Коперник". Организация, правда, пояснила, что 2016 год был отмечен наличием сильного природного феномена "Эль-Ниньо", известного своим согревающим эффектом, а в нынешнем году этого фактора нет.

"Температура на поверхности Земли в первые пять месяцев текущего года стала второй из самых высоких, которые были зарегистрированы. Она лишь незначительно ниже, чем в 2016 году, когда эффект "Эль-Ниньо" был сильным. Согласно европейским и американским базам данных, май оказался самым теплым в истории наблюдений. 2020 год, скорее всего, - с вероятностью 99,9% - войдет в число пяти и десяти самых теплых лет из зарегистрированных", - констатировала ВМО.

По ее словам, этот вывод основан на "текущих аномалиях и глобальных сведениях о температуре, подтвердивших долгосрочную тенденцию к потеплению из-за удерживающих тепло парниковых газов в атмосфере". По данным NOAA, минувший май был 425-м подряд месяцем, когда температура была выше средних значений ХХ века.

В Южной Америке, Европе и Азии первые пять месяцев 2020 года оказались самыми теплыми в истории наблюдений. На значительной территории в северной части Азии температура была не менее чем на 3,5 градуса Цельсия выше средних значений. Рекордно высокие температуры зарегистрированы в январе-мае в Атлантическом океане, южной части Тихого и Индийского океанов.

В Сибири в мае температура местами на 10 градусов превышала норму. Необычное зимнее и весеннее тепло сопровождалось очень ранним вскрытием льда на сибирских реках.

Вместе с тем, специалисты Службы ЕС по изменению климата "Коперник" обратили внимание на тот факт, что, "хотя планета в целом нагревается, этот процесс происходит неравномерно". В частности, в Западной Сибири температура растет быстрее средних темпов потепления. По прогнозам, нынешним летом следует ожидать более высоких, чем обычно, температур "практически по всему арабскому региону", в частности в Саудовской Аравии, Кувейте, Египте, Ливии, Тунисе и Алжире.

ВМО напомнила, что период 2015-2019 годов был самым теплым пятилетием в истории метеонаблюдений, а 2010-2019 годов - самым теплым десятилетием. При этом с 1980-х годов все десятилетия были более теплыми, чем любое из десятилетий с 1850 года.