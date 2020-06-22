За сутки коронавирусом заразились более 183 тыс. человек

Скорость распространения коронавируса в мире установила новый рекорд - число заразившихся за сутки, по данным Всемирной организации здравоохранения, увеличилось более чем на 183 тыс. Предыдущий максимум - свыше 181 тыс. новых случаев - был достигнут 18 июня, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Всплеск заболеваемости зафиксирован на минувших выходных в США, которые остаются на первом месте по количеству инфицированных и умерших из-за коронавируса. Смертность растет в Бразилии, Мексике и ряде других стран Северной и Южной Америки - региона, который является ныне эпицентром пандемии.

Высокие темпы распространения инфекции сохраняются в Индии, Пакистане и некоторых других государствах Южной Азии, а также Ближнего и Среднего Востока.

Всего в мире, по данным ВОЗ, коронавирусом за время пандемии заразились более 8,7 млн человек, почти 462 тыс. пациентов умерли.

Две трети новых случаев заражения, подтвержденных в мире за сутки, пришлись на страны Северной и Южной Америки, следует из статистики ВОЗ.

Более 36,6 тыс. инфицированных за сутки выявили в США. Это второй показатель за все время пандемии, рекорд - свыше 38,5 тыс. - был установлен 26 апреля. С начала июня в стране фиксировали примерно 20 тыс. новых случаев в сутки. Всего в Соединенных Штатах, по данным ВОЗ, заразились более 2,2 млн человек, почти 119 тыс. умерли.

Психологически важный рубеж преодолела в воскресенье Бразилия. По официальным данным, число умерших из-за коронавируса в стране превысило 50 тыс., заразились более 1,08 млн. По обоим показателям Бразилия прочно занимает второе место в мире, уступая только США.