Дональд Трамп возмутился, что миллионы бюллетеней для выборов по почте в США напечатают за рубежом
Миллионы избирательных бюллетеней для голосования по почте на президентских выборах в США будут напечатаны за рубежом. Об этом в Twitter в понедельник написал президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Миллионы почтовых бюллетеней будут напечатаны другими странами <...>. Это будет скандалом нашего времени", - отметил глава государства. Он уже неоднократно высказывался против варианта проведения голосования по почте, которое может быть разрешено в ряде штатов из-за пандемии COVID-19.
Действующий глава американской администрации уже получил необходимое число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.
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