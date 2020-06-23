Трамп приостановит выдачу нескольких категорий рабочих виз

США 23 июня 2020 01:01 (UTC+04:00)
Трамп приостановит выдачу нескольких категорий рабочих виз

Президент США Дональд Трамп подпишет в понедельник указ, который приостановит выдачу ряда категорий трудовых виз и продлит ограничения в отношении грин-карт. Об этом сообщил в понедельник журналистам во время телефонной конференции представитель американской администрации высокого ранга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Указ приостановит доступ к [рабочим] визам H1-B, H-4 и H-2B, L и большинству виз [категории] J до конца года, - отметил он. - Выдача новых грин-карт также будет приостановлена до конца года".

Представитель исполнительной ветви власти подчеркнул, что решение американского лидера "потенциально затрагивает десятки тысяч людей, стремящихся работать в США". Распоряжение президента не повлияет на работников, которые уже находятся в США. Программа H1-B будет реструктурирована, чтобы акцентировать внимание на потенциальных иммигрантах, которым американские компании готовы предлагать максимально высокие зарплаты, как только она возобновится в следующем году. Именно таким работникам будет отдаваться приоритет при рассмотрении заявки на выдачу визы.

Трамп принял решение на фоне уровня безработицы в США в 13,3% в связи с введенными ограничительными мерами, направленными на борьбу с распространением нового коронавируса. По мнению представителя администрации, указ позволит создать до 525 тыс. новых рабочих мест для американцев.

В последние несколько лет вашингтонская администрация пыталась ужесточить программу выдачи виз H-1B, из-за чего уровень одобрения заявок снизился. Эта программа позволяет американским работодателям на временной основе нанимать иностранных работников.

Технологическая индустрия рассчитывала на визы H-1B для найма заграничных специалистов с глубокими знаниями в своей сфере, особенно в научной и технической областях. Критики такого подхода утверждали, что некоторые компании злоупотребляли программой с целью увольнения американцев. Ограничение на H-1B составляет 85 тыс. человек ежегодно.

Визы H-4 выдаются ближайшим родственникам владельцев виз H-1B. Визы H-2 позволяют на временной основе нанимать работников в сельском хозяйстве, строительстве, лесной промышленности и многих других отраслях. Программа H-2B позволяет американским работодателям на временной основе нанимать иностранцев для выполнения несельскохозяйственных работ либо работ на разовой, сезонной, пиковой или периодической основе.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Польша поддерживает идею развития мультимодальных транспортных коридоров, проходящих через Азербайджан
Польша поддерживает идею развития мультимодальных транспортных коридоров, проходящих через Азербайджан
Польша готова поделиться с Азербайджаном опытом по развитию портовой инфраструктуры
Польша готова поделиться с Азербайджаном опытом по развитию портовой инфраструктуры
Туркменистан приобретет новый грузовой авиалайнер из Германии
Туркменистан приобретет новый грузовой авиалайнер из Германии
Loading Bars
Лента новостей
Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу Другие страны 01:17
Трамп приостановит выдачу нескольких категорий рабочих виз США 01:01
Чемпионат Испании по футболу готовится к частичному возвращению зрителей на трибуны Спорт 00:42
В Турции арестовали четырех человек за шпионаж в пользу Франции Турция 00:27
В Москве за сутки умерли 26 пациентов с коронавирусом Россия 00:14
В России арестовали обвиняемого в убийстве азербайджанского студента Россия 22 июня 23:59
Apple отказывается в своих Mac от чипов Intel в пользу собственных США 22 июня 23:51
США ужесточают правила работы четырех китайских СМИ США 22 июня 23:42
"Милан" разгромил "Лечче" в матче чемпионата Италии по футболу Спорт 22 июня 23:30
Иран экспортирует защитные костюмы и маски №95 Экономика 22 июня 23:21
Apple представила новую ОС для iPhone с виджетами и синхронным переводчиком США 22 июня 23:06
Все страны ОПЕК+, не исполнявшие свои обязательства, представили графики компенсаций добычи Энергетика 22 июня 22:55
Цена нефти Brent поднялась выше $43 Энергетика 22 июня 22:42
Саудовская Аравия отменила в этом году хадж для паломников из-за рубежа Арабские страны 22 июня 22:29
Оперативный штаб о деятельности СМИ в период усиления особого карантинного режима Общество 22 июня 22:24
Еще семь казахстанцев умерли от коронавируса Казахстан 22 июня 22:21
Под руководством премьер-министра Грузии состоялось заседание Совета инвесторов Грузия 22 июня 22:19
ВОЗ: Более 152 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в мире В мире 22 июня 22:07
Собянин сообщил о переходе к новому этапу снятия ограничений в Москве Россия 22 июня 21:50
Азербайджан и Россия планируют сотрудничество в сфере нефтегазового машиностроения Бизнес 22 июня 21:32
В Турции за последние сутки от коронавируса выздоровели 1 293 человека Турция 22 июня 21:31
ВОЗ сообщила об ограничении медпомощи во многих странах из-за коронавируса В мире 22 июня 21:27
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 22 июня 21:19
Число случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 9 млн В мире 22 июня 21:11
Президенту пишут: Мы от всей души поддерживаем проводимую Вами мудрую политику и предпринимаемые решительные меры Политика 22 июня 21:03
MEDEF International: У французских компаний есть возможности для развития на грузинском рынке Бизнес 22 июня 21:01
Половина потребляемой электроэнергии в Азербайджане должна вырабатываться возобновляемыми источниками - Минэкологии Энергетика 22 июня 21:00
Президент Ильхам Алиев поздравил Великого герцога Люксембурга Политика 22 июня 20:17
В Азербайджане собрали две трети урожая ячменя Финансы 22 июня 19:45
МИД: Азербайджан поддерживает мирное урегулирование проблемы Джамму и Кашмира (ФОТО) Политика 22 июня 19:32
В Азербайджане выявлены 478 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 369, скончались 7 человек - Оперативный штаб Общество 22 июня 19:23
Ассоциация банков Азербайджана обратилась к гражданам Финансы 22 июня 19:10
Число случаев коронавируса в Узбекистане превысило 6400 Узбекистан 22 июня 18:55
Зариф: Иран отправит во Францию черные ящики со сбитого украинского самолета Политика 22 июня 18:53
Минобразования Грузии запасается электронными учебниками Грузия 22 июня 18:53
Премьер-министр Кувейта поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 22 июня 18:51
Президент Северной Македонии поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 22 июня 18:43
Казахстан намерен привлечь крупных иностранных инвесторов в геологоразведку Казахстан 22 июня 18:40
Это очень страшные цифры... - заслуженный художник Азербайджана Инна Костина Социум 22 июня 18:28
Финская Nokia сокращает более 1,2 тыс человек во Франции Европа 22 июня 18:06
Как Visa поддерживает экономику Азербайджана во время пандемии? Финансы 22 июня 18:01
Польша назвала потенциальные сферы сотрудничества с Азербайджаном Бизнес 22 июня 17:56
Доходы Бюро обязательного страхования Азербайджана увеличились более чем на 15% Экономика 22 июня 17:50
В Азербайджане повысился спрос на продукцию добывающей промышленности Турции Турция 22 июня 17:48
Visa: Свыше 27% транзакций в Азербайджане - бесконтактные Финансы 22 июня 17:44
Польша поддерживает идею развития мультимодальных транспортных коридоров, проходящих через Азербайджан Транспорт 22 июня 17:39
«Туркменгаз» закупит электрооборудование Тендеры 22 июня 17:31
В ООН оценили потери доходов от международного туризма Бизнес 22 июня 17:29
Автор нашумевших фильмов Андрей Звягинцев ответил на вопросы азербайджанских кинематографистов Культура 22 июня 17:25
«Туркменгаз» повторно объявляет тендер на поставку оборудования Тендеры 22 июня 17:20
В Нур-Султане закроют детские сады из-за ситуации с коронавирусом Казахстан 22 июня 17:13
Польша готова поделиться с Азербайджаном опытом по развитию портовой инфраструктуры Транспорт 22 июня 17:13
Дональд Трамп возмутился, что миллионы бюллетеней для выборов по почте в США напечатают за рубежом США 22 июня 17:08
Российско-японское медицинское оборудование может появиться на туркменском рынке Бизнес 22 июня 17:08
Дорожная полиция Азербайджана установила камеры на объездных дорогах, где нет карантинных постов Общество 22 июня 17:05
В Нидерландах впервые за три месяца не зарегистрировали ни одной смерти из-за коронавируса Европа 22 июня 16:51
В январе-мае объем ВВП Нахчыванской АР достиг более 1,5 млрд манатов Финансы 22 июня 16:50
Важно пользоваться не тканевыми и марлевыми, а антибактериальными масками – лечащий врач Мираскер Аскеров Общество 22 июня 16:47
PAŞA Sığorta продолжает обслуживание клиентов на удаленной основе Экономика 22 июня 16:46
Визовый центр Великобритании в Тбилиси возобновляет работу Грузия 22 июня 16:43
Бюро обязательного страхования Азербайджана внедрило новую электронную услугу Экономика 22 июня 16:32
Daimler и BMW приостановили совместную разработку беспилотников Европа 22 июня 16:19
В Нахчыванской АР объем производства сельхозпродукции превысил 55 млн манатов Бизнес 22 июня 16:17
В Южной Корее зафиксировали вторую волну распространения коронавируса Другие страны 22 июня 16:12
Народный артист Азербайджана Тариэль Гасымов обратился к молодежи: Берегите родителей и близких Социум 22 июня 16:11
В Турции разбился учебный самолет (ВИДЕО) Турция 22 июня 16:08
В Туркменистане начнется строительство второй очереди двух цементных заводов Туркменистан 22 июня 16:03
Около 90 человек заразились коронавирусом после вечеринки в Португалии Европа 22 июня 16:01
В Азербайджане опубликовано завтрашнее расписание телеуроков для абитуриентов Общество 22 июня 15:52
В 19 регионах Азербайджана 24-25 июня будут проведены экзамены Общество 22 июня 15:51
Узбекистан и Канада расширяют межпарламентский диалог Узбекистан 22 июня 15:46
Парламент Казахстана утвердил отчет об исполнении бюджета за 2019 год Казахстан 22 июня 15:43
Расширяется география экспорта азербайджанской хурмы Бизнес 22 июня 15:35
Азер Алиев: Страховой сектор Азербайджана готов к усилению карантинного режима Экономика 22 июня 15:29
Fête de la Musique из Парижа в Баку под волшебные звуки чарующей флейты (ВИДЕО) Культура 22 июня 15:25
Повторный тест Фарах Алиевой оказался отрицательным - TƏBİB Общество 22 июня 15:21
В Иране за сутки выявили 2573 новых случая заражения коронавирусом Общество 22 июня 15:17
Вчера в ряде регионов Азербайджана выпал град Общество 22 июня 15:13
Лондон ужесточает правила приобретения британских компаний зарубежными Европа 22 июня 15:12
Агентство пищевой безопасности Азербайджана выявило нарушения в 99 объектах общепита (ФОТО) Общество 22 июня 15:05
Туркменистан приобретет новый грузовой авиалайнер из Германии Транспорт 22 июня 15:02
В Иране коронавирусом заразились еще 2 573 человека Иран 22 июня 14:57
Польша и Азербайджан могут сотрудничать в сфере возобновляемых источников энергии - МИД Энергетика 22 июня 14:45
В Гедабеке выпал град диаметров 8 мм Общество 22 июня 14:42
С середины недели температура воздуха в Баку начнет снижаться Общество 22 июня 14:42
Рост числа инфицированных ускорит и темп распространения коронавируса – лечащий врач Мираскер Аскеров Общество 22 июня 14:40
Baku Book Center провел "Час чтения" книг Бахрама Багирзаде для детей (ВИДЕО) Культура 22 июня 14:33
TƏBİB: Расследования в связи с Клиническим медцентром продолжаются Общество 22 июня 14:19
В Грузии продолжается строительство трассы Восток-Запад Грузия 22 июня 14:12
Объем перевалки грузов в турецком порту Алиага превысил 26 млн тонн Турция 22 июня 14:00
С начала года из Германии через порты Турции перевезено около 1 млн тонн грузов Турция 22 июня 13:49
«Армянский вопрос» в деле подготовки «пятой колонны» внутри турецкого общества Точка зрения 22 июня 13:49
Объем производства пропилена в Иране достигнет 3 млн. тонн в год Экономика 22 июня 13:44
Завтра в Баку сохранится ветреная погода Общество 22 июня 13:42
Медицинские маски стали предметом торговли на товарной бирже Туркменистана Туркменистан 22 июня 13:37
МЧС Азербайджана усилил контроль пляжей Общество 22 июня 13:32
Растет спрос на турецкие электротовары на туркменском рынке Турция 22 июня 13:32
За сутки коронавирусом заразились более 183 тыс. человек США 22 июня 13:28
Туркменистан внедряет цифровые технологии в процесс добычи нефти Энергетика 22 июня 13:28
Турпоток в Азербайджан сократился почти в два раза Туризм 22 июня 13:25
Все новости