Трамп приостановит выдачу нескольких категорий рабочих виз

Президент США Дональд Трамп подпишет в понедельник указ, который приостановит выдачу ряда категорий трудовых виз и продлит ограничения в отношении грин-карт. Об этом сообщил в понедельник журналистам во время телефонной конференции представитель американской администрации высокого ранга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Указ приостановит доступ к [рабочим] визам H1-B, H-4 и H-2B, L и большинству виз [категории] J до конца года, - отметил он. - Выдача новых грин-карт также будет приостановлена до конца года".

Представитель исполнительной ветви власти подчеркнул, что решение американского лидера "потенциально затрагивает десятки тысяч людей, стремящихся работать в США". Распоряжение президента не повлияет на работников, которые уже находятся в США. Программа H1-B будет реструктурирована, чтобы акцентировать внимание на потенциальных иммигрантах, которым американские компании готовы предлагать максимально высокие зарплаты, как только она возобновится в следующем году. Именно таким работникам будет отдаваться приоритет при рассмотрении заявки на выдачу визы.

Трамп принял решение на фоне уровня безработицы в США в 13,3% в связи с введенными ограничительными мерами, направленными на борьбу с распространением нового коронавируса. По мнению представителя администрации, указ позволит создать до 525 тыс. новых рабочих мест для американцев.

В последние несколько лет вашингтонская администрация пыталась ужесточить программу выдачи виз H-1B, из-за чего уровень одобрения заявок снизился. Эта программа позволяет американским работодателям на временной основе нанимать иностранных работников.

Технологическая индустрия рассчитывала на визы H-1B для найма заграничных специалистов с глубокими знаниями в своей сфере, особенно в научной и технической областях. Критики такого подхода утверждали, что некоторые компании злоупотребляли программой с целью увольнения американцев. Ограничение на H-1B составляет 85 тыс. человек ежегодно.

Визы H-4 выдаются ближайшим родственникам владельцев виз H-1B. Визы H-2 позволяют на временной основе нанимать работников в сельском хозяйстве, строительстве, лесной промышленности и многих других отраслях. Программа H-2B позволяет американским работодателям на временной основе нанимать иностранцев для выполнения несельскохозяйственных работ либо работ на разовой, сезонной, пиковой или периодической основе.