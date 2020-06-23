Twitter назвала решение Вашингтона по визам вредным для конкурентоспособности США

Американская компания Twitter, владеющая одноименным сервисом микроблогов, считает, что решение администрации США о приостановке выдачи ряда категорий трудовых виз нанесет вред конкурентоспособности американской экономики. Об этом говорится в заявлении, размещенном в понедельник отделом публичной политики компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это объявление подрывает один из величайших экономических активов Америки - многообразие. Люди со всего мира приезжают сюда [в США], чтобы стать частью нашей рабочей силы, платить налоги и вносить вклад в нашу конкурентоспособность на мировой арене", - пояснила компания. Она назвало данное решение администрации президента США Дональда Трампа "близоруким и ограничивающим привлекательность Америки для высококвалифицированных" специалистов из других стран.

Представитель американской администрации высокого ранга сообщил в понедельник журналистам во время телефонной конференции, что Трамп подпишет в этот же день указ, который приостановит выдачу ряда категорий трудовых виз и продлит ограничения в отношении грин-карт. Представитель исполнительной ветви власти подчеркнул, что данное решение "потенциально затрагивает десятки тысяч людей, стремящихся работать в США". Распоряжение президента не повлияет на работников, которые уже находятся в США.

Трамп принял решение на фоне уровня безработицы в США в 13,3% в связи с введенными ограничительными мерами, направленными на борьбу с распространением нового коронавируса. По мнению представителя администрации, указ позволит создать до 525 тыс. новых рабочих мест для американцев.