Дональд Трамп прекращает торговую сделку с Китаем

Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро сообщил в понедельник телеканалу Fox News Channel, что президент США Дональд Трамп решил прекратить торговую сделку с КНР на фоне растущей уверенности разведки в происхождении пандемии коронавируса из лаборатории в Ухане, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это конец", - сказал он.