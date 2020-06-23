Дональд Трамп прекращает торговую сделку с Китаем
Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро сообщил в понедельник телеканалу Fox News Channel, что президент США Дональд Трамп решил прекратить торговую сделку с КНР на фоне растущей уверенности разведки в происхождении пандемии коронавируса из лаборатории в Ухане, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Это конец", - сказал он.
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