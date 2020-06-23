Байден согласился на три раунда дебатов с Трампом до президентских выборов

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, дал официальное согласие провести осенью не более трех раундов телевизионных дебатов с действующим президентом Дональдом Трампом. Соответствующую информацию опубликовала в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя избирательного штаба Байдена Джен О'Малли-Диллон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Последняя уведомила об этом ранее в тот же день непартийную некоммерческую Комиссию по президентским теледебатам, которая была учреждена в 1987 году и определяет время и место проведения таких мероприятий с участием кандидатов на пост президента и вице-президента страны. "Предложение штаба Трампа о дальнейших переговорах по данному вопросу является попыткой уклониться от честных и беспристрастных дебатов", - цитирует газета представителя Байдена.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни 19 июня сообщила, что республиканец Трамп "был бы готов рассмотреть" вопрос о возможном увеличении числа предвыборных телевизионных дебатов с Байденом, если такое предложение поступит. Штаб Байдена не согласен с увеличением их количества. В настоящее время предполагается, что Трамп и Байден будут трижды дискутировать в прямом телеэфире в преддверии выборов.

Первые дебаты состоятся 29 сентября в Университете Нотр-Дам в штате Индиана, вторые пройдут 15 октября в Университете штата Мичиган, а третьи - 22 октября в Университете Белмонт в штате Теннесси. Для кандидатов на пост вице-президента 7 октября будут организованы теледебаты в Университете Солт-Лейк-Сити в штате Юта. Диспуты будут начинаться в 21:00 по времени восточного побережья США (04:00 мск), а их продолжительность составит 90 минут. Прямую трансляцию предстоит вести крупнейшим американским телекомпаниям.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.