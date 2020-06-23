Трамп заявил, что торговая сделка между США и Китаем не расторгнута

Американский лидер Дональд Трамп в понедельник опроверг сообщения об окончании торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Торговая сделка с Китаем в полной сохранности. Надеюсь, они (Китай - прим. ТАСС) продолжат выполнять условия соглашения!" - написал глава государства в Twitter.

Ранее в понедельник глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро сообщил телеканалу Fox News Channel, что Трамп намерен прекратить действие соглашения с КНР на фоне растущей уверенности разведки в происхождении нового коронавируса, якобы вырвавшегося из стен лаборатории в городе Ухань.