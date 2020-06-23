Помпео: США намерены не допустить покупку Ираном новых истребителей у России и Китая

Соединенные Штаты намерены не допустить покупку Ираном новых российских и китайских истребителей, если истечет срок действия оружейного эмбарго ООН. Такое заявление опубликовал во вторник в Twitter госсекретарь США Майкл Помпео, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если оружейное эмбарго ООН в отношении Ирана истечет в октябре, то Иран сможет покупать новые истребители, такие как российские Су-30 и китайские J-10. При наличии у Ирана этих имеющих высокую огневую мощь самолетов под его прицелом могут оказаться Европа и Азия. США никогда не допустят этого", - написал он.

Ранее США представили на рассмотрение Совета Безопасности (СБ) ООН резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, несмотря на озвученные аргументы России против этого.