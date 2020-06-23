США могут перебросить часть войск из Германии в другие страны Европы и АТР

Власти США рассматривают возможность переброски части выводимых из Германии американских войск в другие страны Европы, а также в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Это подтвердил во вторник представитель администрации США высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном предстоящему визиту президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"<...> Некоторые [воинские части] могут быть развернуты в регионах Индийского и Тихого океанов, другие - потенциально в иных частях Европы, какие-то - вернуться в конечном счете в Соединенные Штаты", - заявил он, отвечая на вопрос о возможности переброски в Польшу части воинского контингента, который США намерены вывести из Германии.

При этом представитель исполнительной ветви власти США утверждал, что никакие окончательные решения по поводу мест передислокации войск и их точной численности не приняты. "Преждевременно упоминать какие-то конкретные числа применительно к каким-то конкретным точкам", - сказал ведущий брифинга.