В Белом доме оценили усилия Китая по выполнению условий торговой сделки

Американская администрация положительно оценивает усилия Китая по выполнению условий первой фазы торговой сделки между двумя странами. С таким заявлением выступил во вторник в интервью телеканалу Fox Business глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китай в последние месяцы нарастил свои усилия [по выполнению условий сделки], об этом свидетельствуют доклады представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера", - указал Кадлоу. По его словам, на нескольких заседаниях в Белом доме сотрудники администрации, включая президента США Дональда Трампа, самих Кадлоу и Лайтхайзера, а также министра финансов Стивена Мнучина, сходились во мнении о том, что Китай прикладывает значительные усилия к выполнению условий соглашения. "Это касается не только [закупки китайской стороной американских] товаров, с чем ситуация также значительно улучшилась, но и структурных вопросов, в частности вопросов, касающихся кражи интеллектуальной собственности", - подчеркнул глава Национального экономического совета. "Торговая сделка продолжает действовать, - заключил Кадлоу. - Не может быть никаких вопросов по этому поводу".