В результате стрельбы в торговом центре в Вирджинии ранен один человек

Правоохранительные органы округа Честерфилд сообщили об одном пострадавшем в результате стрельбы, устроенной неизвестным во вторник в торговом центре американского города Ричмонд (штат Вирджиния).

Об этом сообщается на странице местной полиции в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, раненый был доставлен в госпиталь. Информация о его состоянии и подробности произошедшего пока не приводится.