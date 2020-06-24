В результате стрельбы в торговом центре в Вирджинии ранен один человек
Правоохранительные органы округа Честерфилд сообщили об одном пострадавшем в результате стрельбы, устроенной неизвестным во вторник в торговом центре американского города Ричмонд (штат Вирджиния).
Об этом сообщается на странице местной полиции в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, раненый был доставлен в госпиталь. Информация о его состоянии и подробности произошедшего пока не приводится.
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