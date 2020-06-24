Байден победил на первичных выборах в Кентукки

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который заручился достаточным числом голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства, во вторник одержал победу на праймериз в штате Кентукки. Такие оценки представила газета The New York Time, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Первичные выборы во вторник проводятся в штатах Нью-Йорк и Кентукки. В Нью-Йорке праймериз первоначально были назначены на 28 апреля, а в Кентукки - на 19 мая. Эти планы были изменены из-за пандемии нового коронавируса. На праймериз отбирали делегатов, которые на предстоящем в августе национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от партии.

Обработка бюллетеней еще не завершена. Согласно оценкам The New York Times, Байден получил в Кентукки 57,1% голосов избирателей, а сенатор Берни Сандерс, который 8 апреля вышел из предвыборной гонки, - 12,0% голосов. После прекращения Сандерсом предвыборной борьбы соперников у Байдена, по сути, не осталось, однако имена некоторых из участвовавших ранее в гонке политиков по-прежнему значатся в бюллетенях.

По итогам первичных выборов в штате распределяют голоса 54 делегатов. Выкладки газеты отражают данные, поступившие с 25% участков.