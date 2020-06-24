Google рассматривает альтернативы Гонконгу для прокладки кабеля из Лос-Анджелеса

Американская компания Google рассматривает альтернативные Гонконгу варианты для прокладки интернет-кабеля Pacific Light Cable Network по дну Тихого океана из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) после того, как Минюст США рекомендовал отказаться от соединения с этим специальным административным районом КНР из-за якобы существующей угрозы, исходящей от китайских разведслужб. Об этом в среду в интервью газете Financial Times (FT), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы рассматриваем альтернативы. Всегда существуют альтернативные планы, проходит постоянный процесс их оценки, - приводит FT слова Куриана. - Когда мы работаем над основным местом назначения [прокладки кабеля], всегда разумно иметь запасной вариант".

Как пишет издание, компании, занимающиеся облачными сервисами, в качестве альтернативы Гонконгу для создания интернет-центра рассматривают регионы Юго-Восточной и Южной Азии, где видят больший потенциал для развития. В частности, по мнению специалистов, Сингапур становится гораздо более привлекательным местом для технологических компаний, чем Гонконг.

Кабель Pacific Light Cable Network, согласно изначальному плану, должен соединить США с китайской провинцией Тайвань, Филиппинами и Гонконгом. Однако 18 июня группа министерств под названием Team Telecom ("Тим телеком") рекомендовала принимающей окончательное решение Федеральной комиссии по связи (ФКС) отклонить просьбу китайской государственной компании Pacific Light Data Company ("Пасифик лайт дейта компани") о прокладке интернет-кабеля Pacific Light Cable Network по дну Тихого океана между Лос-Анджелесом и Гонконгом. В то же время, указал Минюст США, группа выступила с рекомендацией разрешить прокладку данного кабеля через китайскую провинцию Тайвань, Филиппины и США. Эти части проекта контролируют компании Google и Facebook.

Сам проект носит название Pacific Light Cable Network (PLCN) и оценивается примерно в $300 млн. Часть кабеля уже проложена. Предполагается, что с помощью данной линии связи можно значительно ускорить передачу данных между США и Китаем.