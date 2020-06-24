США могут ввести пошлины на импорт товаров из стран ЕС и Британии на сумму $3,1 млрд

Американские власти рассматривают возможность введения новых пошлин, а также повышения существующих тарифов на импорт ряда товаров из Франции, Германии, Испании и Великобритании на общую сумму $3,1 млрд. Об этом, как в среду сообщило агентство Bloomberg, говорится в заявлении офиса представителя на торговых переговорах США Роберта Лайтхайзера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Агентство отмечает, что американские власти готовятся ввести новые пошлины на такую европейскую продукцию, как оливки, пиво, джин и грузовые автомобили, а также хотят повысить тарифы на некоторые категории товаров, в том числе самолеты, сыры и йогурты. В середине марта США увеличили пошлины на самолеты из Евросоюза с 10% до 15% .

Новые пошлины, указывает Bloomberg, могут затронуть французские модные бренды Givenchy и Hermes, а также группу компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Пошлины на джин и пиво существенно повысят стоимость этих алкогольных напитков в Соединенных Штатах, что негативно отразится на британских и германских производителях.

Планы по введению новых пошлин связаны с историческим спором между США и ЕС из-за субсидирования авиакомпаний Boeing и Airbus. Арбитраж Всемирной торговой организации в начале октября 2019 года разрешил американским властям ввести в отношении стран ЕС тарифы почти на $7,5 млрд в связи с тем, что Евросоюз не выполнил ранее принятые организацией решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus. В числе товаров, попавших под 25-процентные пошлины, которые применяются с 18 октября прошлого года, оказался односолодовый виски из Шотландии, некоторые виды одежды.

США продолжают на данный момент переговоры с ЕС о заключении торгового соглашения. Вашингтонская администрация даже угрожает ввести пошлины на европейские автомобили, если проект документа не будет ее устраивать.