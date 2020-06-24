В США заявили, что готовы к продлению ДСНВ только при определенных обстоятельствах

США 24 июня 2020 21:21 (UTC+04:00)
В США заявили, что готовы к продлению ДСНВ только при определенных обстоятельствах

Соединенные Штаты готовы к продлению российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), но только при определенных обстоятельствах и прогрессе в ключевых сферах, включая программу Китая. Об этом заявил в среду на видеобрифинге для журналистов спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

"Что касается нового ДСНВ, то мы оставляем доступными все варианты. Мы готовы обдумать продление этого соглашения, но только при определенных обстоятельствах", - отметил дипломат, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента. Он подчеркнул, что США "полностью согласны" с российской позицией о том, что договор должен быть многосторонним. "Наше определение для "многостороннего" может быть несколько иным", - добавил Биллингсли.

Биллингсли также заявил, что дискуссии в Вене позволили России и Соединенным Штатам продвинуться вперед в понимании вопросов в сфере ядерного разоружения. "Наши дискуссии в Вене <...> c россиянами были продуктивными, и они, я думаю, продвинули нас вперед в понимании вопросов, в которых мы можем работать совместно, а также тех вопросов, которые могут до сих пор разделять нас", - сказал он.

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