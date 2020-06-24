Власти США повысили до $10 млн награду за сведения о новом главаре ИГ

Госдепартамент повысил с $5 млн до 10 млн награду за сведения, которые позволят установить, где находится новый главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США, распространенном в среду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В документе констатируется, что указанный террорист, согласно сведениям Вашингтона, причастен к убийствам и похищениям езидов в Ираке, а также руководил различными вылазками ИГ. США считают его преемником Абу Бакра аль-Багдади, который ранее являлся главарем ИГ.

27 октября прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади американскими военнослужащими. Как сообщил Трамп, вместе с главарем ИГ в результате спецоперации сил США в сирийской провинции Идлиб было уничтожено множество боевиков группировки и сообщников аль-Багдади. Трамп тогда выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за содействие в проведении операции. По его словам, РФ открыла для США воздушное пространство над определенными районами Сирии. При этом в Минобороны РФ заявляли, что ведомство не располагает достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади и не открывало воздушное пространство над Сирией для американской авиации.