В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,0

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,0, пишет Геологическая служба США (USGS), передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Толчки зафиксировали в 17.40 по времени UTC. Очаг залегал на глубине почти 3 км в округе Иньо в центральной части штата.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.