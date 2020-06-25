Трамп заявил, что США перебросят часть войск из Германии в Польшу

Соединенные Штаты перебросят часть своих размещенных в Германии войск на территорию Польши. Об этом сообщил в среду президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с польским лидером Анджеем Дудой в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы отправим дополнительные войска, они [Польша] будут за это платить, <...> за отправку дополнительных сил", - сказал он.

"Мы будем сокращать наши силы в Германии. Некоторые из них [американских военнослужащих] отправятся домой, а некоторые отправятся в другие места, и Польша будет одним из таких мест, других мест в Европе", - заявил американский президент.

Соединенные Штаты рассчитывают ладить с Россией, несмотря на заявленные планы переброски части своих военнослужащих из Германии в Польшу, заявил Трамп.

Глава американской администрации отметил, что США перебросят часть войск из ФРГ в Польшу. "Это посылает мощный сигнал России, но я думаю, что более сильный сигнал России - это то, что Германия платит России миллиарды долларов за покупку у нее энергоресурсов", - полагает президент.

"С учетом всего сказанного, мы рассчитываем поладить с Россией. Мы рассчитываем поладить со всеми", - сказал Трамп.

Ранее Трамп предупредил, что Вашингтон сократит численность своего воинского контингента на территории ФРГ до 25 тыс. человек, если Берлин не заплатит за размещение американских военнослужащих и не увеличит расходы на оборону в соответствии с договоренностями в рамках НАТО. В настоящий момент, по его словам, в Германии размещены 52 тыс. американских военнослужащих. Президент вновь подверг критике Германию за то, что она, по его мнению, не тратит достаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО. Хозяин Белого дома потребовал от всех стран - участниц альянса в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП.