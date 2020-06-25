NYT: суточная заболеваемость COVID-19 в США превысила апрельские показатели

Более 35 тыс. случаев заражения новым коронавирусом было зафиксировано во вторник на территории США. Как сообщает в среду газета The New York Times, это самый высокий показатель с апреля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, суточное число новых случаев заражения продолжает расти в 20 штатах. Наиболее тяжелая ситуация складывается во Флориде (5 508 новых случаев), Техасе (более 5 тыс.) и Аризоне (3,6 тыс.). В этих трех штатах наблюдается рекордная суточная заболеваемость COVID-19 с начала пандемии. Возобновился рост числа новых случаев и в штате Вашингтон, который в начале марта был одним из первых, где массово начала распространяться инфекция.

В общем по стране за вторник насчитывалось более 35 тыс. новых случаев инфицирования. Это самый высокий суточный показатель за период с апреля и третий - за все время пандемии.

Во вторник вице-президент США Майкл Пенс, возглавляющий рабочую группу, созданную Белым домом в целях борьбы с коронавирусом, назвал преувеличенными опасения по поводу второй волны распространения коронавируса в стране. По его словам, среднее суточное число подтвержденных случаев заражения снизилось в США до 20 тыс., при том, что в апреле их было около 30 тыс. в сутки, а в мае - около 25 тыс.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 2,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 121 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 9,2 млн человек, свыше 475 тыс. умерли.