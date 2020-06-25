Трамп заявил, что США работают над заключением с Польшей соглашения по ядерной энергетике

Вашингтон работает над заключением с Варшавой соглашения о сотрудничестве в развитии ядерной энергетики в Польше. Об этом сообщил в среду президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с польским лидером Анджеем Дудой в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы работаем над заключением соглашения, которое облегчит создание в Польше атомных электростанций", - сказал он. "Они будут покупать у одной из наших очень крупных, очень хороших компаний технологии для гражданской атомной энергетики", - добавил Трамп.

Ранее представитель администрации США высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов сообщила, что Вашингтон стремится реализовать контракты на строительство нескольких крупных АЭС в Польше. Она подчеркнула, что в настоящее время американская правительственная Финансовая корпорация по международному развитию работает над тем, чтобы отменить действующий в США запрет на ее участие в реализации ядерных проектов в других странах.

В минувшем ноябре представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский сообщил, что Варшава стремится решить вопрос финансирования создания первой атомной электростанции в стране в 2020 году. График властей Польши предусматривает пуск первого реактора в 2033 году.

Польша планирует построить в течение 20 лет шесть ядерных энергоблоков. В качестве потенциального поставщика технологий республика рассматривает США, Японию и Республику Корея. Варшава ищет партнера, который вложит в этот проект собственный капитал на уровне 49% и будет участвовать в его реализации от начала и до конца.