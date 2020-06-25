Google будет платить СМИ за используемый на своем новостном сервисе контент

Американская корпорация Google начнет выплачивать журналистам вознаграждение за размещение их публикаций на базе одного из сервисов компании. Предполагается, что запускаемые уже в 2020 году правила позволят авторам используемых материалов монетизировать свой контент, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Программа лицензирования, предполагающая плату СМИ за качественный контент для нового новостного сервиса, будет запущена позже в текущем году, - говорится в пресс-релизе. - Мы начнем с издателей из ряда стран по всему миру и скоро [подключим] еще больше [стран]".

Как отмечается в заявлении, первые соглашения о партнерстве Google уже подписала с представителями изданий Германии, Австралии и Бразилии. В их числе указываются журнал Spiegel, австралийская компания Solstice Media и бразильский союз СМИ Di rios Associados.

Представители компании добавили, что при наличии объективной возможности Google будет предлагать пользователям оплачивать их доступ к контенту, чтение которого возможно только по платной подписке. "Это позволит издателям с платной подпиской на свои статьи расширить аудиторию и открыть возможность людям читать редкие публикации", - пояснили в корпорации.

Google - американская публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Компания является частью холдинга Alphabet. Ее штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния).