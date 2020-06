Telegram уже вернул инвесторам более $1,2 млрд, вложенных в проект TON

Telegram вернул инвесторам более 1,2 миллиарда вложенных в проект блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), заблокированный властями. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщил основатель компании Павел Дуров.

Ранее в четверг суд в США обязал Telegram к выплате 1,2 миллиарда долларов покупателям криптовалюты Gram и 18,5 миллиона долларов компенсации. Решением суда Telegram также обязан в течение предстоящих трех лет уведомлять Комиссию по ценным бумагам (SEC) о намерении выпуска любого вида криптовалюты или подобных ей инструментов за 45 дней до начала использования этих технологий.

"К сожалению, мы не смогли запустить платформу TON к установленной нами дате из-за предварительного судебного запрета, предписанного судом, и, таким образом, пришлось вернуть оставшиеся средства покупателям в соответствии с нашими договорными соглашениями. Поскольку мы видели небольшую ценность в дальнейшем продолжении судебного дела, мы приветствовали возможность разрешить его, не признавая и не отрицая нашу ответственность", — написал Дуров в своем канале в Telegram.

"Предлагаемое сегодня решение подтверждает наше обязательство вернуть оставшиеся средства покупателям в соответствии с соглашениями о покупке. Мы уже выплатили покупателям более 1,2 миллиарда долларов напрямую или в виде кредитов. Мы с нетерпением ждем продолжения реализации других наших проектов и возможностей для инноваций, и мы надеемся, что нормативная среда для технологии блокчейн в США станет более благоприятной для других в будущем", — добавил он.

Telegram в начале 2018 года сообщил о разработке TON c собственной криптовалютой Gram. За два закрытых инвестраунда в феврале и марте 2019 года компания привлекла 1,7 миллиарда долларов. Но в октябре SEC сообщила, что подала иск к Telegram и ее филиалу в связи с проведенным ICO. По ее мнению, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты, тем самым нарушив закон. Ведомство потребовало, чтобы суд наложил штраф на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc и взыскал полученные ими средства в пользу государства.

Telegram в связи с этим решила отложить запуск блокчейн-платформы и криптовалюты до завершения суда в США, а именно до 30 апреля. Однако американский суд отказал компании Telegram в апелляции на временный запрет передавать Gram покупателям, и компания предложила инвесторам получить возмещение в размере 72% первоначальных инвестиций из-за отсрочки запуска TON. В начале мая Telegram отказалась от варианта выплаты инвесторам из США возмещения в размере 110% их первоначальных инвестиций, а затем и вовсе объявила о закрытии проекта.