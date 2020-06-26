Власти США зафиксировали рост числа новых случаев заражения коронавирусом в 16 штатах

Власти США зафиксировали рост числа новых случаев заболевания новым коронавирусом в 16 штатах, в оставшихся 34 ситуация с распространением инфекции стабилизировалась. Об этом сообщил в пятницу вице-президент США Майкл Пенс, выступая на посвященном борьбе с коронавирусом брифинге в Министерстве здравоохранения и социальных служб, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы уделяем повышенное внимание 16 штатам, где зафиксирован рост случаев [заболевания] и рост доли [заболевших]. <...> На данный момент в 34 штатах отмечается определенная стабильность [в ситуации с распространением инфекции]", - рассказал Пенс на первом за последние два месяца брифинге, посвященном борьбе американских властей с коронавирусом. В большинстве случаев рост заболевания, по его данным, зафиксирован в южных штатах, в частности, в Аризоне, Техасе и Флориде. Вице-президент подчеркнул, что на следующей неделе посетит эти штаты вместе с координатором Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Деборой Биркс. По данным Пенса, в этих штатах "примерно половина новых случаев - это американцы в возрасте до 25 лет".

При этом власти, отметил он, "добились поистине замечательного прогресса" в борьбе с коронавирусом, несмотря на то, что в стране был зафиксирован "рост числа новых случаев на 40 тыс. в день". Данную ситуацию он пояснил ростом количества тестирований в стране. "Это практически неоспоримо: большее количество тестирований приводит к фиксации большего числа случаев заболевания. <...> Правда состоит в том, что мы замедлили распространение [инфекции]. Мы сгладили кривую [роста числа новых случаев]. Смертность снижается по всей стране", - считает Пенс. Он рассказал, что общался в четверг с губернаторами и "на данный момент нет невыполненных запросов от какого-либо штата на получение средств индивидуальной защиты или предметов медицинского назначения".

Вице-президент рассказал, что в США зафиксировано 2,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли около 126 тыс. человек.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи признал, что страна столкнулась с серьезной проблемой второй волны случаев заражения новым коронавирусом. "Однако, как вы можете видеть, мы сталкиваемся с серьезной проблемой в определенных районах [страны]", - заявил главный инфекционист США. "У нас очень разнородная страна. Но это не означает, что мы не связаны тесно друг с другом. Поэтому происходящее в одной части страны в конечном счете может влиять на другие", - заявил Фаучи.

По его словам, в США имеет место "новая волна случаев" заражения коронавирусом.