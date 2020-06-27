Пентагон раскрыл состав вооружения новейшего фрегата ВМС США

Новейший фрегат FFG (X), предназначенный для Военно-морских сил (ВМС) США, получит усовершенствованную систему противовоздушной/противоракетной обороны (ПВО/ПРО) Aegis и до 16 загоризонтных противокорабельных ракет (ПКР). Об этом говорится в сообщении Министерства обороны США, распространенном, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Фрегат FFG (X), строительство которого ведется на судоверфи Fincantieri Marinette Marine в штате Висконсин, будет оснащаться системой ПВО/ПРО Aegis модификации Baseline 10, а также до 16 ПКР с загоризонтной дальностью пуска. В состав радиоэлектронного вооружения корабля войдет новая радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и гидроакустическая станция с изменяемой глубиной погружения", - говорится в сообщении.

Как отметили в Пентагоне, президент США Дональд Трамп посетил 25 июня предприятие Fincantieri Marinette Marine и выступил с обращением к персоналу судоверфи. "На каждом фрегате будут установлены 32 вертикальные пусковые установки (ВПУ) Mk.41 (ВПУ Mk.41 предназначена для размещения зенитных управляемых ракет и крылатых ракет морского базирования Tomahawk - прим. ТАСС). FFG (X) будет нести морской вертолет MH-60 Seahawk и беспилотный летательный аппарат MQ-8C Fire Scout", - сообщил Трамп. По его словам, новый фрегат "будет в 30 раз мощнее боевых кораблей предыдущего поколения", а его водоизмещение составит 7,5 тыс. т. "Я лично изменил внешний облик [нового] корабля", - добавил Трамп.

Контракт на строительство головного фрегата проекта FFG (X) стоимостью порядка $800 млн был подписан с итальянской компанией Fincantieri 30 апреля, строительство корабля ведет американское подразделение судоверфи. Соглашение также предполагает опцион на еще девять кораблей этого класса. В ходе своего визита Трамп отметил, что серия может быть увеличена до 20 кораблей. "Они [американские военные] уже работают над увеличением серии", - добавил президент США. Общая стоимость программы по строительству фрегатов FFG (X) составляет до $5,5 млрд.