Трамп подписал указ о защите памятников в США

Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что подписал исполнительный указ о защите памятников, предусматривающий длительные тюремные сроки для вандалов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мне только что выпала честь подписать очень серьезный исполнительный указ об охране американских монументов, мемориалов, статуй и противодействии преступному насилию, - говорится в сообщении Трампа в "Твиттере". - Длительные тюремные сроки за это беззаконие против нашей страны".