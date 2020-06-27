Генсек ООН считает критику США в адрес ВОЗ необоснованной

Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что критика США в адрес Всемирной организации здравоохранения не является обоснованной. Об этом он заявил в интервью газете Le Figaro, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Я знаю представителей руководства ВОЗ, они не находятся под контролем какой-либо страны. Они всегда действуют добросовестно», — сказал Гутерриш.

При этом он добавил, что необходимо будет провести расследование относительно реакции стран на появление вируса после того, как пандемия завершится.

Генсек также представил две модели развития ситуации с коронавирус на планете.

В оптимистичном сценарии, развитым странам удается сдержать появление второй волны инфекции, скоординировав свои действия. В пессимистичном сценарии «мы станем свидетелями катастрофы в Южном полушарии и серьезной второй волны в Северном с ужасными экономическими последствиями».

29 мая Вашингтон объявил о намерении прекратить сотрудничество с ВОЗ, так как, по мнению США, организация находится под влиянием КНР.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.