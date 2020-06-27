Конгрессмены США одобрили создание 51-го штата
Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение американской столицы в отдельный штат. Трансляция велась на сайте нижней палаты, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что за проголосовали 232, против — 180 человек.
Таким образом столичный округ Колумбия должен стать 51-м штатом. Теперь предложение рассмотрит Сенат, но ожидается, что республиканцы проголосуют против.
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