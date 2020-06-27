Суд обязал власти США из-за пандемии освободить часть детей нелегальных иммигрантов

Федеральный суд Центрального округа штата Калифорния обязал американские власти в свете пандемии нового коронавируса освободить детей иммигрантов, которые находятся в трех центрах временного содержания. Об этом говорится в постановлении, поступившем в пятницу в электронную базу суда, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа, речь идет о трех центрах Иммиграционно-таможенной службы США. Два из них находятся в штате Техас, один - в Пенсильвании. В них вместе с семьями содержат нелегальных мигрантов, которые пытались проникнуть в США. В постановлении констатируется, что в начале июня в них находились, в частности, 124 ребенка.

Судья Долли Джи посчитала, что Иммиграционно-таможенная служба США не принимает достаточных мер, чтобы предотвратить распространение коронавируса в этих центрах. Как следует из документа, к четвергу не менее 11 детей и родителей в одном из учреждений были инфицированы. Джи обязала службу до 17 июля освободить всех детей, которые находятся в центрах дольше 20 дней. Их либо должны выпустить вместе с родителями, либо передать опекунам при согласии семьи.

Джи рассматривает иск, поданный к американским властям рядом правозащитных организаций. Они утверждают, что администрация США нарушает правила, касающиеся обращения с нелегальными иммигрантами и их семьями.

В США существуют и другие центры, где содержат сотни детей нелегальных иммигрантов. Эти учреждения находятся под управлением Министерства здравоохранения и социальных служб, а не Иммиграционно-таможенной службы. На эти центры постановление Джи не распространяется.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано почти 2,46 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 125 тыс. человек.