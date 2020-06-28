В Лос-Анджелесе задержали 28 участников несанкционированной демонстрации

Почти тридцать участников демонстрации протеста были задержаны в субботу в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) за несанкционированную акцию и нарушение запрета собираться в одном месте численностью более 10 человек. Об этом сержант полиции Беверли-Хиллз Томас Уэст сообщил городской службе новостей Лос-Анджелеса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Один подозреваемый, по всей видимости, пытался поджечь здание. Мы сейчас составляем протоколы на задержанных, которые после этого могут быть наказаны. Их всего 28 человек, поэтому процедура потребует немало времени", - информировал полицейский.

Управление полиции ранее сообщало в своем Twitter, что около ста демонстрантов провели в ночь на субботу несанкционированный марш по улицам этого района Лос-Анджелеса. Органы правопорядка не уточняли, против чего выступали активисты. Завершение акции сопровождалось задержанием ее участников. Полиция сначала не раскрывала число задержанных.

В США прошли массовые акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место погромы и столкновения с полицией после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в операции правоохранителей были уволены, в последующие дни им предъявили обвинения.